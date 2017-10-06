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12:50 | Футбол — Сборная России

Игорь Акинфеев: "Место в сборной не гарантировано никому"


Капитан сборной России Игорь Акинфеев не стал комментировать игру Андрея Лунева. По словам голкипера, стартовый состав - это прерогатива главного тренера команды Станислава Черчесова

- Как относитесь к конкуренции со стороны Лунева?

- Вы знаете мое отношение - я никогда не комментирую коллег. А стартовый состав - всегда прерогатива тренера. Сборная - это не клуб, где можно что-то исправить. Я всегда говорил, что место в сборной никому не гарантировано. Надо быть лучшим, и все будет на своих местах. (Павел ГУРЕВИЧ)

Матч Россия – Корея пройдет в субботу, 7 октября, начало встречи – в 17:00. "СЭ" проведет трансляцию встречи

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