Игорь Акинфеев: "Коллектив в сборной всегда был хороший, независимо от того, старая была банда, или новые футболисты"

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев на пресс-конференции перед товарищеским матчем против Кореи не стал оценивать новичков национальной команды. По его словам, всем людям надо помогать и подбадривать их.

- Оцените коллектив с учетом новичков. Кто является для вас, как капитана, опорой в коллективе?

- Как я могу его оценивать, если я сам в коллективе? Он всегда был хороший, независимо от того, старая была банда, или новые футболисты. Людям надо помогать, подбадривать, чтобы он быстрей вписался к нам. Проблем в этом нет. (Павел ГУРЕВИЧ)

Матч Россия – Корея пройдет в субботу, 7 октября, начало встречи – в 17:00. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

Пресс-конференция Черчесова и Акинфеева. LIVE!