Игорь Акинфеев: "Через пять лет хотел бы еще играть"

Вратарь и капитан сборной России Игорь Акинфеев ответил на вопросы болельщиков на странице национальной команды в социальной сети "ВКонтакте". Голкипер отметил, что пока не видит себя в качестве тренера после завершения карьеры.
- Собираетесь ли стать тренером? Может быть, в скором времени?
- Об этом я никогда не думаю. Когда ты действующий футболист, ты должен заниматься своей работой на данный момент. То, что будет после - будет после. Касаемо тренерской работы, я всегда говорил: "Нет, наверное". Здесь, я думаю, зарекаться никто не будет. В том числе и я. Всему свое время.
- Как на вас влияет рев трибун?
- Никак не влияет. Если по началу карьеры, когда ты молод, это могло сбивать и переполняли эмоции, сейчас даже 70 или 100 тысяч не собьют. Это колоссальная радость. Приятно играть при переполненных трибунах. Пусть все эти 70 тысяч будут болеть против тебя, эмоции будут зашкаливать и игра никак не изменится от этого.
- Где вы видите себя через пять лет?
- Если честно, через пять лет хотел бы еще играть и видеть себя в воротах. Насколько это будет уместно и правильно, покажет только время. Пока вперед не смотрю.
- Кто главный шутник в сборной?
- Больше всего шутят Федя Смолов и Саша Кокорин. Наверное, это две ключевых фигуры в этом процессе.
- Какой тренер запомнился больше всего и почему?
- Мне запоминаются все мои тренеры, потому что без их поддержки, помощи и наставлений не было бы и того "Акинфеева" и всех остальных... Поэтому, начиная с детского тренера и заканчивая нынешним, я всегда говорю им только "Спасибо!" Никогда никого не осуждаю, не говорю: "Этот плохой!" или "Тот хороший!" Для меня все внесли большую лепту.
wako37
Саня, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1einsider.com
19:28
SIZ170
Игорёк, *кто же тебя посадит (на лавку) ты же памятник*
19:21