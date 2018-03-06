Игорь Акинфеев: "Через пять лет хотел бы еще играть"

Вратарь и капитан сборной России Игорь Акинфеев ответил на вопросы болельщиков на странице национальной команды в социальной сети "ВКонтакте". Голкипер отметил, что пока не видит себя в качестве тренера после завершения карьеры.

- Собираетесь ли стать тренером? Может быть, в скором времени?

- Об этом я никогда не думаю. Когда ты действующий футболист, ты должен заниматься своей работой на данный момент. То, что будет после - будет после. Касаемо тренерской работы, я всегда говорил: "Нет, наверное". Здесь, я думаю, зарекаться никто не будет. В том числе и я. Всему свое время.

- Как на вас влияет рев трибун?

- Никак не влияет. Если по началу карьеры, когда ты молод, это могло сбивать и переполняли эмоции, сейчас даже 70 или 100 тысяч не собьют. Это колоссальная радость. Приятно играть при переполненных трибунах. Пусть все эти 70 тысяч будут болеть против тебя, эмоции будут зашкаливать и игра никак не изменится от этого.

- Где вы видите себя через пять лет?

- Если честно, через пять лет хотел бы еще играть и видеть себя в воротах. Насколько это будет уместно и правильно, покажет только время. Пока вперед не смотрю.

- Кто главный шутник в сборной?

- Больше всего шутят Федя Смолов и Саша Кокорин. Наверное, это две ключевых фигуры в этом процессе.

- Какой тренер запомнился больше всего и почему?

- Мне запоминаются все мои тренеры, потому что без их поддержки, помощи и наставлений не было бы и того "Акинфеева" и всех остальных... Поэтому, начиная с детского тренера и заканчивая нынешним, я всегда говорю им только "Спасибо!" Никогда никого не осуждаю, не говорю: "Этот плохой!" или "Тот хороший!" Для меня все внесли большую лепту.