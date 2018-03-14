Игорь Акинфеев: "Было понятно, что Березуцкие не приостановили карьеру в сборной, а завершили"

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что постарается сыграть с любыми защитниками, которые будут выступать на домашнем чемпионате мира по футболу. При этом он отметил, что решение братьев Березуцких о завершении карьеры в сборной надо уважать.

Алексей и Василий Березуцкий на прошлой неделе объявили о том, что завершают карьеру в сборной России и не выступят на домашнем чемпионате мира.

– Братья Березуцкие объявив о завершении карьеры в сборной. Не пытались отговорить защитников? И будет ли вам комфортно без игроков ЦСКА в обороне сборной на чемпионате мира?

– С любыми защитниками будет нормально, проблем не должно возникнуть. Я должен находить с ними взаимопонимание. Но посмотрим, как все будет выглядеть в итоге. А что касается братьев – это их решение. Я с ними не только сейчас разговаривал об этом. По большому счету все давно поняли, что они давно закончил карьеру в сборной, а не приостановили. Это их решение и его надо уважать. (Павел ГУРЕВИЧ)