Игнатьев вызван в сборную России

Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев получил вызов в сборную России, информирует пресс-служба железнодорожников.

31-летний Игнатьев дебютировал за российскую сборную 14 ноября 2015. Игрок вышел на замену в товарищеском матче против сборной Португалии. Всего за сборную игрок провел три матча. Последний раз Игнатьев выходит в составе россииян 14 ноября 2017 года против сборной Испании.

В понедельник в Новогорске начался сбор национальной команды. Российская сборная готовится к контрольному матчу с командой Германии (15 ноября) и заключительной встрече группового этапа Лиги наций с командой Швеции (20 ноября).

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