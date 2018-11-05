Игнашевич рассказал о самом ярком эпизоде чемпионата мира

Бывший защитник сборной России Сергей Игнашевич рассказал о том, что о том, что ему запомнилось до и после ЧМ-2018.

- Я не ощутил особого внимания к себе после чемпионата мира. Да, было приятно получить море позитивных эмоций от болельщиков по всей стране, приятно видеть улыбки и слышать теплые слова, - сказал Игнашевич в эфире телеканала "Россия 24". - Но не думаю, что как-то изменилось отношение лично ко мне. Я немножко горжусь этим фактом. Значит, я и до этого неплохо играл. Наше выступление было событием национального масштаба, и футболисты, безусловно, счастливы, что так выступили. А самый яркий эпизод понимания того, что мы сделали - это тот факт, что огромное количество россиян ходило на матчи чемпионата мира и после ЧМ-2018 в футболках сборной России.

Напомним, Игнашевич завершил карьеру игрока после выступления на турнире