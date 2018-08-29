Игнашевич – о журналистах, критиковавших сборную перед ЧМ-2018: "Болельщики с удостоверением в кармане"

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич в интервью "Чемпионату" сказал, что у него не было морального права на отказ от приглашения в национальную команду перед чемпионатом мира-2018. 39-летний экс-футболист отметил, что был готов к роли запасного.

– В 39 меня все-таки позвали в сборную, и как у спортсмена у меня не было морального права отказываться, – сказал Игнашевич. – Я был готов играть и 45 минут, и 15, и даже просто сидеть на лавке.

– Были те, кто говорил вам: "Куда ты лезешь"?

– Ни одного человека. Более того, все говорили "спасибо" еще до начала чемпионата мира.

– Разговор с Черчесовым о возвращении получился долгим?

– Он у меня спросил: "Поедешь?". Я ответил: "Да, поеду". И все.

– Полтора месяца работы с Черчесовым – как они вам?

– У нас был хороший контакт. В моей карьере было не так много тренеров, с кем бы я мог поговорить о своей роли в команде, о своей игре. Кроме того, Черчесова интересовало мое мнение относительно нашей тактики. Это был живой контакт, и я чувствовал, что могу быть полезен не только как футболист, но и как человек с большим опытом игры в сборной.

Весь тренерский штаб, надо отдать ему должное, был с игроками в тесном контакте. Это тоже повлияло на итоговый результат.

– Перед турниром в сборную мало кто верил. Это касается и болельщиков, и прессы. Это задевало?

– Я давно в футболе, и мне было чуть проще, чем другим ребятам. Но даже мне было очень неприятно. Может, я выскажусь грубо, но футбольная пресса себя просто дискредитировала, унижая главную команду еще до начала турнира. Журналисты пишут для болельщиков, создают определенное настроение. И должны понимать это, чувствовать свою ответственность. А выходит, что журналисты – это те же болельщики, только с удостоверением в кармане. Аналитики – минимум, одни эмоции.

– Болельщики очень полюбили Дзюбу, особенно за его эмоции перед серией пенальти в матче против Хорватии. Что вы чувствовали, когда он говорил свою знаменитую речь перед кругом?

– Только после матча из новостей узнал, что он произнес такую яркую речь. Но в тот момент, я был настолько уставшим, что просто не слышал, что он говорит. Знал, что на мне огромная ответственность, нужно было где-то достать дополнительные силы, выйти и забить. В тот момент мне просто хотелось немного отдохнуть.

Напомним, Игнашевич выступал за сборную России с 2002 по 2018 год. За это время он принял участие в 127 матчах (рекорд страны), забив 8 мячей.