Игнашевич может обойти Яшина

Возвращение Сергея Игнашевича, которому 14 июля исполнится 39 лет, в сборную России позволит ему претендовать на звание самого возрастного футболиста в истории национальной команды. Пока он второй – на момент последнего матча за национальную команду против Уэльса (0:3) ему было 36 лет 342 дня. Пока самый возрастной футболист отечественной сборной – Лев Яшин. Свой последний официальный матч за сборную СССР он провел в 1967 году против Греции (4:0) в возрасте 37 лет и 267 дней. (Алексей МОРОЗ)
Самые возрастные футболисты сборной СССР/СНГ/России
|
Игрок
|
Возраст*
|
Лев ЯШИН
|
37 лет, 267 дней
|
Сергей ИГНАШЕВИЧ
|
36 лет, 342 дня
|
Станислав ЧЕРЧЕСОВ
|
36 лет, 174 дней
|
Олег БЛОХИН
|
35 лет, 321 день
|
Александр МОСТОВОЙ
|
35 лет, 295 дней
|
Роман ШАРОНОВ
|
35 лет, 260 дней
|
Игорь НЕТТО
|
35 лет, 127 дней
|
Роман ШИРОКОВ
|
34 года, 350 дней
|
Олег КУЗЬМИН
|
34 года, 325 дней
|
Виктор ОНОПКО
|
34 года, 309 дней
* На момент последнего официального матча за сборную
баламошка
Два золотых мяча получит?
20:29
shpasic
Черчесов тоже может обойти Яшина, кстати. а то у Джанаева, может быть, тоже серьёзная травма, а нужен вратарь с опытом!
20:24
SS-1525-Sergey
Только Яшин и Нетто футболисты и Блохин отчасти за прежние заслуги, остальные уже шлак.
20:23