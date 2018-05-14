Игнашевич может обойти Яшина

Возвращение Сергея Игнашевича, которому 14 июля исполнится 39 лет, в сборную России позволит ему претендовать на звание самого возрастного футболиста в истории национальной команды. Пока он второй – на момент последнего матча за национальную команду против Уэльса (0:3) ему было 36 лет 342 дня. Пока самый возрастной футболист отечественной сборной – Лев Яшин. Свой последний официальный матч за сборную СССР он провел в 1967 году против Греции (4:0) в возрасте 37 лет и 267 дней. (Алексей МОРОЗ)

Самые возрастные футболисты сборной СССР/СНГ/России

Игрок Возраст* Лев ЯШИН 37 лет, 267 дней Сергей ИГНАШЕВИЧ 36 лет, 342 дня Станислав ЧЕРЧЕСОВ 36 лет, 174 дней Олег БЛОХИН 35 лет, 321 день Александр МОСТОВОЙ 35 лет, 295 дней Роман ШАРОНОВ 35 лет, 260 дней Игорь НЕТТО 35 лет, 127 дней Роман ШИРОКОВ 34 года, 350 дней Олег КУЗЬМИН 34 года, 325 дней Виктор ОНОПКО 34 года, 309 дней

* На момент последнего официального матча за сборную