20:16 | Футбол — Сборная России

Игнашевич может обойти Яшина

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Возвращение Сергея Игнашевича, которому 14 июля исполнится 39 лет, в сборную России позволит ему претендовать на звание самого возрастного футболиста в истории национальной команды. Пока он второй – на момент последнего матча за национальную команду против Уэльса (0:3) ему было 36 лет 342 дня. Пока самый возрастной футболист отечественной сборной – Лев Яшин. Свой последний официальный матч за сборную СССР он провел в 1967 году против Греции (4:0) в возрасте 37 лет и 267 дней. (Алексей МОРОЗ)

Самые возрастные футболисты сборной СССР/СНГ/России

Игрок

Возраст*

Лев ЯШИН

37 лет, 267 дней

Сергей ИГНАШЕВИЧ

36 лет, 342 дня

Станислав ЧЕРЧЕСОВ

36 лет, 174 дней

Олег БЛОХИН

35 лет, 321 день

Александр МОСТОВОЙ

35 лет, 295 дней

Роман ШАРОНОВ

35 лет, 260 дней

Игорь НЕТТО

35 лет, 127 дней

Роман ШИРОКОВ

34 года, 350 дней

Олег КУЗЬМИН

34 года, 325 дней

Виктор ОНОПКО

34 года, 309 дней

* На момент последнего официального матча за сборную

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КОММЕНТАРИИ (3)
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баламошка

Два золотых мяча получит?

20:29

shpasic

Черчесов тоже может обойти Яшина, кстати. а то у Джанаева, может быть, тоже серьёзная травма, а нужен вратарь с опытом!

20:24

SS-1525-Sergey

Только Яшин и Нетто футболисты и Блохин отчасти за прежние заслуги, остальные уже шлак.

20:23

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