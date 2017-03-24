21:54 | ФУТБОЛ — Сборная России

Ибраим Камара: "Россия – сильная команда, просто с Кот-д'Ивуаром сегодня была удача"

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Исполняющий обязанности главного тренера сборной Кот-д'Ивуара Ибраим Камара после победы в контрольном матче над Россией (2:0) высоко оценил класс соперника. Специалист добавил, что пока не общался с новым наставником ивуарийцев Марком Вильмотсом, передает из Краснодара спецкор "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.

 
Сегодня. Краснодар. Россия - Кот-д'Ивуар - 0:2. Александр САМЕДОВ.С трибун кричали: "Где футбол?!" Россия проиграла Кот-д'Ивуару

– Как и ожидали, матч получился тяжелый, соперник сильный, пришлось много терпеть, – начал Камара. – Но мы победили, чему очень рады.

– Кто-нибудь из российских игроков вам сегодня понравился?

– Да все очень качественные, просто удача была на нашей стороне! Впрочем, даже если бы мы сегодня проиграли, то трагедией бы это не стало – у нас молодая команда, у которой все впереди.

– С новым главным тренером сборной Марком Вильмотсом общаетесь? Он уже влиял на ваши решения по составу? Россию он тоже обыгрывал...

– Нет, мы не общались.

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