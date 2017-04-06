Ибрагим Цаллагов: "Цель номер один - попадание в сборную на чемпионат мира"

Защитник "Зенита" Ибрагим Цаллагов отметил, что предпочитает выступать в опорной зоне. Также россиянин подчеркнул, что стремится попасть в национальную команду на предстоящий чемпионат мира-2018.

– Тренер предпочитает комбинационный футбол и старается нам его привить, – сказал для клубной пресс-службы Цаллагов. – Стараемся исполнять его требования. Я предпочитаю играть в опорной зоне, но я готов выступать там, где больше полезен команде. Хотя предпочитаю, конечно, опорную зону. Стать игроком основы "Зенита" на правом фланге обороны? Почему нет?! Буду не против.

Моя главная цель сейчас – закрепиться в основе "Зенита". А дальше – чемпионат мира, конечно! Это задача номер один.