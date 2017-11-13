Хулен Лопетеги: "В Испании все сборники – игроки основы"

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги в преддверии товарищеского матча с Россией подчеркнул, что в команде одинаково относятся ко всем футболистам. По словам специалиста, каждый игрок, вызванный на сбор, – основной.

– Против Коста-Рики сыграли почти все сильнейшие. Сколько игроков основного состава мы увидим в матче против России? – вопрос Лопетеги.

– У нас все игроки, вызванные в сборную – основные. Не нам решать, кто звезда, а кто – нет. Мы ко всем своим футболистам относимся одинаково.

Напомним, что товарищеский матч Россия – Испания состоится 14 ноября в Санкт-Петербурге, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет транлсяцию этой встречи. (Сергей ЯРЕМЕНКО)