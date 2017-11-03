Хулен Лопетеги: "Сборная России - мощный соперник"

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги в преддверии товарищеских матчей против Коста-Рики и России отметил, что эти игры помогут подготовиться к чемпионату мира-2018. 11 ноября испанцы сыграют на своем поле с Коста-Рикой, а 14 ноября - с Россией в Санкт-Петербурге.

- Нам предстоит в кратчайшие сроки подготовиться к чемпионату мира, - цитирует официальный сайт сборной Испании Лопетеги. - Сборные Коста-Рики и России являются мощными соперниками. Эти команды могут нам попасть к нам в группу в финальной части чемпионата мира. Задача сборной Испании - не только победа в товарищеских матчах, но и проверка новых сочетаний игроков на поле.