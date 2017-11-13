Хулен Лопетеги: "Футболисты сборной России технически и физически хорошо оснащены"

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги в преддверии товарищеского матч против России отметил, что полузащитник Иско очень важный футболист для команды. Специалист также добавил, что испанцы покажут себя с лучшей стороны в предстоящей встрече.
– Алан Дзагоев сказал, что без травмированного Иско России, может быть, будет легче. Вы согласны?
– Это очень важный футболист для нас. Он находится в фантастической форме, помогает нам и "Реалу". Но, прежде всего, важно состояние всей команды. Думаю, во вторник Испания покажет себя с лучшей стороны.
– Что вы помните об игровой карьере Станислава Черчесова?
– Не помню, чтобы играл против Черчесова, хотя в России я был.
– Что вы знает о сборной России?
– Игроки вашей команды технически и физически хорошо оснащены. (Гоша ЧЕРНОВ)
Напомним, матч Россия - Испания состоится 14 ноября на стадионе "Санкт-Петербург". Начало игры - 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
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баламошка
Чёрный юмор. Тролль 80 уровня, уважаем)
19:23