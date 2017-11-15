Хулен Лопетеги: "Давно слежу за Смоловым. Он мне очень нравится"

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги после товарищеского матча против России (3:3) отметил, что он еще не определился, кто поедет в составе национальной команды на чемпионат мира-2018. По его словам, игроки, которые будут вызваны в сборную в марте, поедут на мундиаль с большой долей вероятности.

- Вы уже составили список игроков, которые поедут на ЧМ в Россию? Будет ли в нем много изменений по сравнению с составом на этот матч?

- Многое может измениться. Мы ориентируемся на товарищеские матчи в марте. Список игроков, которые будут вызваны на эти игры, будут максимально близок к заявке на ЧМ.

- Удивил ли вас переход сборной России на игру с четырьмя защитниками? Кто из российских игроков впечатлил вас больше всего?

- Нет, я не удивился. Это нормальная ситуация, изменения по ходу матчей случаются достаточно часто. У сборной России высокий уровень, ее игроки очень мотивированы. Они не участвовали в квалификации, поэтому к каждому товарищескому матчу подходят с максимальным настроем. Я давно слежу за Смоловым. Он мне очень нравится. Считаю его футболистом высокого уровня. (Сергей ЯРЕМЕНКО)



