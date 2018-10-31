Хиддинк рассказал о критически настроенном российском журналисте Коломбо

Бывший главный тренер сборной России, ныне работающий в олимпийской сборной Китая Гус Хиддинк отметил, что даже критически настроенных журналистов нужно приветствовать. Напомним, Хиддин работал в сборной России с 2006 по 2010 год. Кроме того, с 2012 по 2013 год он возглавлял "Анжи".

– Когда я работал в сборной России, то был один журналист, цитирует Хиддинка Voetbal International. – Я его про себя всегда называл Коломбо, как того героя из сериала. Он только и делал, что занимался расследованиями. У него был свой собственный взгляд, он писал критические заметки.

Этот журналисты летали с нами на выездные матчи, но однажды я заметил, что Коломбо нет в самолете. Потом я узнал, что это из-за критической статьи. Я обсудил этот момент. На следующий матч он снова был в самолете с командой. Так я показал, что даже журналистов, которые настроены критически, нужно приветствовать.