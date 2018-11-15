Хердур Магнуссон: "Набабкин заслужил возвращение в сборную России"

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон считает, что его одноклубник Кирилл Набабкин заслужил возвращение в сборную России. По его мнению, Набабкин поможет национальной команде.

– Кирилл – отличный футболист, он здорово проводит текущий сезон, – цитируют "Известия" Магнуссона. – Хочу поздравить его с возвращением в сборную России – он это заслужил. Уверен, Кирилл поможет вашей национальной команде в предстоящих матчах. Также это хорошо и для ЦСКА. Еще один игрок нашего клуба теперь в сборной. Это означает, что мы все делаем правильно.