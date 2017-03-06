Хави Грасия: "Миранчук? У меня лучшая команда в мире"

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия в интервью "Реальному времени" подчеркнул, что его не разочаровывает работа команды на трансферном рынке. По словам испанского специалиста, у него лучшая команда в мире.

- Ходили слухи, что с Сонгом клуб планировал расстаться зимой, но он в команде. По сборам что скажете, прибавит он во второй части сезона?

- Думаю, что он выполнил хорошую работу. У него было недомогание в последней фазе подготовки из-за удара в контрольном матче. Тем не менее, конечно, я жду от Александра большего. Я думаю, что нам всем нужно ждать большей отдачи. На мой взгляд, он еще не показал свой уровень.

- В это окно "Рубин" никого не купил. Вас это устраивает? В команде нет позиций, нуждающихся в усилении?

- На мой взгляд, у меня лучшая в мире команда. У меня нет выбора. Для меня мои игроки являются лучшими. Мне нужно сделать так, чтобы они стали лучшими. Сейчас мне нужно работать над отдачей. Сегодня у нас 23 игрока, что намного меньше, чем в начале сезона. Были игроки, которые тренировались отдельно от команды. Нас было 30. Думаю, что этот процесс также остается позади. Теперь нужно стараться сделать команду более точной, с каждым разом более конкурентоспособной и со стремлением к более высоким задачам.

- Миранчук - ваша идея или руководства?

- Миранчук - молодой игрок из России с большим будущим, поскольку он уже основной игрок в своей команде. Было много слухов о его прибытии. В итоге он не здесь. Не думаю, что я должен говорить о чужих игроках.