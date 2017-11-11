Хавьер Маскерано: "Надеюсь, Аргентина справится с Нигерией и без Месси"

Защитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано отметил высокую интенсивность товарищеского матча с Россией (1:0). По его словам, такие встречи необходимы для того, чтобы тренерский штаб мог увидеть новых футболистов.

– Матч проходил интенсивно и с серьезностью, которую нужно демонстрировать, – приводит пресс-служба аргентинцев слова Маскерано. – Такие встречи важны для Хорхе Сампаоли, потому что в них он может посмотреть на других игроков. Матч с Нигерией? Я надеюсь, команда сумеет справиться и без Месси.

Напомним, что нападающий аргентинцев Лионель Месси не примет участие в товарищеском матче с Нигерией, который состоится 14 ноября в Краснодаре. Форвард завершил сбор.