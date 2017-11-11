Хавьер Маскерано: "Аргентине было важно обыграть Россию"

Защитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано после контрольного матча против России (1:0) отметил, что победа прибавит команде уверенности перед стартующим летом чемпионатом мира. Футболист подчеркнул, что сегодня аргентинцы чувствовали себя спокойнее, чем во время отбора на ЧМ-2018.

– Важно, что мы сегодня победили, – сказал Маскерано. – Наша команда добавила в уверенности перед стартующим летом чемпионатом мира. В игре со сборной России мы чувствовали себя гораздо спокойнее, чем в конце отбора на ЧМ-2018. (Павел ГУРЕВИЧ, Егор БЫЧКОВ)

Трансляция матча Россия – Аргентина