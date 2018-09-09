Хавбек сборной Чехии: "У нас возникнут проблемы с тем, чтобы забить России"

Полузащитник сборной Чехии Йозеф Хушбауэр на пресс-конференции перед товарищеским матчем с Россией отметил силу соперника, передает из Ростова-на-Дону спецкор "СЭ" Гоша Чернов.

- Матч России с Турцией все в нашей команде смотрели, - начал Хушбауэр. - Отмечу, что оборона сборной России играет четко, слаженно. У нас возникнут проблемы со взятием ворот россиян.

- Дзюба травмирован. Как изменится игра России, на ваш взгляд?

- Все равно возникнут сложности, потому что Россия - сильная команда, ее футболисты действуют слаженно.

- Матч с Украиной у вас не получился. Что вы собираетесь изменить в своей игре?

- Наша команда играла достаточно неплохо. Мы пропустили оба мяча в добавленное время к таймам, такое бывает.

- Будет ли для вас почетно обыграть Россию, учитывая, что она дошла до четвертьфинала чемпионата мира?

- Игра сборной России очень понравилась. Она заслуженно вышла в 1/4 финала.

- В понедельник будет полный стадион. Что вы об этом думаете?

- Мы завидуем. Очень приятно играть при таком количестве зрителей. (Гоша Чернов)

Россия – Чехия: товарищеский матч, 10 сентября 2018, онлайн-трансляция встречи – в 19.00 (время московское)

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