Гус Хиддинк: "В случае провала на Кубке конфедераций у сборной России будет год до чемпионата мира"

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк отметил, что результат в товарищеских матчах не так важен. По мнению специалиста, российской национальной команде необходимо определить костяк, который будет основным на чемпионате мира-2018.

– После Euro-2016 наступила череда контрольных матчей, в которых можно экспериментировать, а результат в них не так важен, – сказал Хиддинк в интервью Илье Казакову в программе "Футбол России" на телеканале "Россия 24". – Так формируется костяк команды из 15 - 17 футболистов. На мой взгляд, после этого нужно работать по имеющимся именам в команде. Главный экзамен для сборной России – Кубок конфедераций, но если что-то пойдет не так – у вас еще будет один год до чемпионата мира-2018.