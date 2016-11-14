23:17 14 ноября | ФУТБОЛ — Сборная России

Гус Хиддинк: "В случае провала на Кубке конфедераций у сборной России будет год до чемпионата мира"

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Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк отметил, что результат в товарищеских матчах не так важен. По мнению специалиста, российской национальной команде необходимо определить костяк, который будет основным на чемпионате мира-2018.

– После Euro-2016 наступила череда контрольных матчей, в которых можно экспериментировать, а результат в них не так важен, – сказал Хиддинк в интервью Илье Казакову в программе "Футбол России" на телеканале "Россия 24". – Так формируется костяк команды из 15 - 17 футболистов. На мой взгляд, после этого нужно работать по имеющимся именам в команде. Главный экзамен для сборной России – Кубок конфедераций, но если что-то пойдет не так – у вас еще будет один год до чемпионата мира-2018.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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echo2011

Есть еще время поменять тренера,и не один раз. В "Кубани" не дадут соврать.

00:24

HAZELSAMARA

В случае провала в 2017 у сборной России останется один год до провала в 2018.

23:53 14 ноября

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