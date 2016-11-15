Гус Хиддинк: "В контрольных матчах игрокам нужна активная борьба и высокие скорости"

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк в интервью Илье Казакову для передачи "Футбол России" на канале "Россия 24" отметил, что тенденция проведения контрольных матчей является положительной. По словам голландского специалиста, интенсивность игры в последние годы заметно возросла.

– Сегодняшняя тенденция товарищеских матчей положительная, - сказал Хиддинк. - Интенсивность игры в последние годы значительно возросла, для игроков это хорошо. В товарищеских матчах они стараются действовать на скоростях, близких к большим турнирам. В контрольных встречах нужна борьба и высокие скорости. Таким образом, игроки стучатся в двери национальной команды и борются за место в составе.