12:39 | ФУТБОЛ — Сборная России

Гус Хиддинк: "В контрольных матчах игрокам нужна активная борьба и высокие скорости"

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Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк в интервью Илье Казакову для передачи "Футбол России" на канале "Россия 24" отметил, что тенденция проведения контрольных матчей является положительной. По словам голландского специалиста, интенсивность игры в последние годы заметно возросла.

– Сегодняшняя тенденция товарищеских матчей положительная, - сказал Хиддинк. - Интенсивность игры в последние годы значительно возросла, для игроков это хорошо. В товарищеских матчах они стараются действовать на скоростях, близких к большим турнирам. В контрольных встречах нужна борьба и высокие скорости. Таким образом, игроки стучатся в двери национальной команды и борются за место в составе.

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