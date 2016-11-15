12:10 | ФУТБОЛ — Сборная России

Гус Хиддинк: "Российское футбольное сообщество готово к переменам"

0
0
0
1

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк в интервью Илье Казакову для передачи "Футбол России" на канале "Россия 24" высказал мнение о том, что футбольное сообщество страны готово к изменениям, в том числе и глобальному обновлению команды. По словам специалиста, это является ключом к успеху.

– Думаю, российское футбольное сообщество готово к изменениям, но надо мыслить другими категориями и думать наперед, - сказал Хиддинк. - Тогда можно будет что-то поменять в лучшую сторону. У главного тренера появится круг футболистов, 25-30 основных кандидатов на место в команде. Они смогут конкурировать со старыми, и это замкнутый круг в хорошем смысле слова. Одни получают бесценный опыт, другие понимают необходимость доказательства того, что именно они достойны носить майку национальной сборной. Мне кажется, что данные изменения являются ключом к успеху.

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Гиви наступает из Приднестровья...

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Женщину-трансгендера отправляют в мужское СИЗО в Москве...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Ботаникум

Гус Иванович, "... огласите, пожалуйста, ВЕСЬ СПИСОК.." готовых к ПЕРЕМЕНАМ футбольных руководителей ЕРии (также являющихся частью некоего ФУТБОЛЬНОГО "СООБЩЕСТВА") как в центре, так и на местах!!! Может быть, Вы имеете в виду Виталю-"Фром-май-харта" или Мкртыча Подносовича???..........

12:49

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ