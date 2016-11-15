Гус Хиддинк: "Российское футбольное сообщество готово к переменам"

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк в интервью Илье Казакову для передачи "Футбол России" на канале "Россия 24" высказал мнение о том, что футбольное сообщество страны готово к изменениям, в том числе и глобальному обновлению команды. По словам специалиста, это является ключом к успеху.

– Думаю, российское футбольное сообщество готово к изменениям, но надо мыслить другими категориями и думать наперед, - сказал Хиддинк. - Тогда можно будет что-то поменять в лучшую сторону. У главного тренера появится круг футболистов, 25-30 основных кандидатов на место в команде. Они смогут конкурировать со старыми, и это замкнутый круг в хорошем смысле слова. Одни получают бесценный опыт, другие понимают необходимость доказательства того, что именно они достойны носить майку национальной сборной. Мне кажется, что данные изменения являются ключом к успеху.