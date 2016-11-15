Гус Хиддинк: "Мы выбирали одаренных игроков, поэтому добились успеха на Euro-2008"

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк в интервью Илье Казакову для передачи "Футбол России" на канале "Россия 24" отметил, что во время его работы в России в национальной команде ставка делалась на одаренных игроков. По словам голландского специалиста, это позволило сборной стать бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.

– Сейчас в сборной России начало перемен, - сказал Хиддинк. - Мы всегда восхищались игрой братьев Березуцких, Игнашевича, Аршавина, Зырянова, Акинфеева, Анюкова. Они делали игру, были личностями с большой буквы. Мы выбирали одаренных игроков, поэтому добились успеха на Euro-2008. Надо дать футболистам возможность развиваться – и все получится. Тренерам надо быть открытыми, но иногда надо, как лошадям, надевать "шоры" и концентрироваться только на своей цели.