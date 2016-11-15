Гус Хиддинк: "Кубок конфедераций станет тестом для сборной и для страны"

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк в интервью Илье Казакову для передачи "Футбол России" на канале "Россия 24" отметил, что Кубок конфедераций-2017 станет не только тестом для тренера и игроков, но и для всей России. По мнению специалиста, болельщики смогут увидеть ход подготовки к чемпионату мира-2018.

– Кубок конфедераций-2017 – это не только тест для тренера и футболистов, но и для всей России, – сказал Хиддинк. – Болельщики смогут увидеть, как идет подготовка к чемпионату мира-2018. У вас очень гостеприимная страна, в которой мне очень нравится находиться. У меня в России много друзей, с которыми я люблю проводить время. Рад, что эта дружба не осталась в прошлом. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто был со мной во время работы в сборной.

В 2018 году вас ждет большой турнир, в Россию приедет весь мир, и это будет отличный опыт. Я призываю всех болельщиков объединиться с российскими фанатами. Пусть команды соревнуются в честной борьбе. Во Франции во время чемпионата Европы, например, ирландские болельщики еще до игры устраивали настоящий праздник. И это было замечательно, не было никаких драк. Считаю, что Россия непременно покажет свое гостеприимство, это у вас в крови.