12:26 | ФУТБОЛ — Сборная России

Гус Хиддинк: "Когда я заканчивал работу в сборной России, мы были на 8-м месте в рейтинге ФИФА"

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Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк в интервью Илье Казакову для передачи "Футбол России" на канале "Россия 24" отметил, что 53-е место национальной команды в рейтинге ФИФА говорит о неудовлетворительных результатах в игре. Голландский специалист также обратил мнимание на то, что к моменту окончания его работы со сборной команда занимала 8-ю строчку в рейтинге ФИФА.

- 53-е место в рейтинге ФИФА означает неудовлетворительные результаты, – сказал Хиддинк. – Когда я заканчивал работу в сборной, мы были на 8-й строчке. Это значит, что мы поработали хорошо, хотя у нас тоже были неудовлетворительные результаты в товарищеских матчах, которые влияли на рейтинг.

Что касается сегодняшнего дня, то я не знаю ситуации в российском футболе. Думаю, что причина такого спада заключается в смене поколений. К сожалению, после каждого взлета идет падение. Главный тренер должен относиться к своим игрокам с уважением и быть с ними честным. Драться, но с открытым лицом, и с пониманием относиться к смене поколений, нести ответственность за тех, кого привел в команду.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Сосед дворовского тренера

Г.Х. : "Когда я заканчивал работу в сброд. рос. на МОЁМ счёте стало ВОООООООООТ скока денюжков и Я был АЖ НА ТАКОМ месте в списке Форбс"....

12:53

naiff

ну как это не стали говорить, если он обратил Мнимание?)))

12:52

vasiunchik

Гусу не стали говорить, что на самом деле сб. РФ на 53 месте, а то старенький уже, мало ли как отреагирует...

12:48

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