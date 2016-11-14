Гус Хиддинк: "Если бы в России в свое время начали работать с детьми, то у Игнашевича и Березуцких была бы конкуренция"

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк отметил, что в стране в свое время не начали работать с детьми, которые впоследствии могли стать игроками национальной команды. По мнению Хиддинка, именно по этой причине у защитников Сергея Игнашевича и братьев Березуцких нет конкуренции.

– Конечно, всегда можно взять калькулятор и посчитать, насколько стар тренер или игрок – это чистая математика, – сказал Хиддинк в интервью Илье Казакову в программе "Футбол России" на телеканале "Россия 24". – И то же самое касается занятий с детьми. Если бы вы в свое время начали работать с детьми, которым было 8-10 лет, то сейчас бы у Игнашевича и Березуцких была конкуренция.