23:09 14 ноября | ФУТБОЛ — Сборная России

Гус Хиддинк: "Если бы в России в свое время начали работать с детьми, то у Игнашевича и Березуцких была бы конкуренция"

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Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк отметил, что в стране в свое время не начали работать с детьми, которые впоследствии могли стать игроками национальной команды. По мнению Хиддинка, именно по этой причине у защитников Сергея Игнашевича и братьев Березуцких нет конкуренции.

– Конечно, всегда можно взять калькулятор и посчитать, насколько стар тренер или игрок – это чистая математика, – сказал Хиддинк в интервью Илье Казакову в программе "Футбол России" на телеканале "Россия 24". – И то же самое касается занятий с детьми. Если бы вы в свое время начали работать с детьми, которым было 8-10 лет, то сейчас бы у Игнашевича и Березуцких была конкуренция.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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igorvasilevich

А кто бы работал там тренеры все по старым методичкам учат футболу в которой уже 25-30 лет не играют?

02:02

dmitriy_u_o_71

Да если бы в России не брали тренера взятки... с родителей этих детей

00:14

zae1976

А зачем работать с детьми... выдал паспорт и готов игрок для сборной!

00:00

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