Гус Хиддинк: "Черчесов сталкивается с давлением? А что здесь нового?"

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк в интервью Илье Казакову в программе "Футбол России" на телеканале "Россия 24" подчеркнул, что в том, что на главных тренеров национальных команд оказывается давление, нет ничего нового. По словам Хиддинка, специалистам, возглавляющим команды, надо быть открытыми.

– И Леонид Слуцкий, возглавлявший сборную России на Euro-2016, и новый тренер команды Станислав Черчесов сталкиваются с серьезным давлением со стороны – у вас есть для них какой-нибудь совет?

– А что здесь нового? Так было всегда, футбол поэтому так популярен. Футбол и спорт может то, что не может политика. Когда я пришел в сборную России, я не мог читать газет из-за того, что не знал языка, хотя меня тоже критиковали. У каждого свое мнение – всегда найдется аналитик, который не согласится с твоим решением. Но когда твой план срабатывает, говорят, что ты пошел по правильному пути. Сейчас время перемен – дайте игрокам возможность развиваться, и все получится.

Тренерам надо быть открытыми, но иногда надо надевать шоры и концентрироваться на внутренних делах команды.