Гус Хиддинк: "Акинфеев - одно из самых замечательных воспоминаний в моей карьере"

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк назвал вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева одним из величайших голкиперов российского футбола всех времен. В понедельник 32-летний игрок объявил о завершении карьеры в национальной команде.

– Я бы назвал Акинфеева одним из самых талантливых вратарей, с которыми работал, – подчеркнул Хиддинк. – Он владеет отличными навыками! Благодаря цепким рукам Игорь мог легко ловить самые мощные удары.



Он – один из немногих вратарей, кто может идеально начинать атаку. У него отличный удар с обеих ног, а также вброс мяча в игру. Кроме того, он является сильной личностью с прекрасным чувством юмора. Ко всем проявлял одинаковое уважение независимо от должности.



Однажды он сказал мне на тренировочных сборах, что ему не нужен специальный тренер. Он сам для себя был тренером.



​Наряду с Яшиным, он является одним из величайших вратарей в российском футболе всех времен. Мне очень нравилось работать и разговаривать с этим харизматичным человеком. Он – одно из самых замечательных воспоминаний в моей карьере. (Игорь Рабинер)

Ранее бывший главный тренер сборной России Дик Адвокат прокомментировал "СЭ" решение Акинфеева завершить карьеру в национальной команде.

Почему Акинфеев ушел из сборной России //

История Акинфеева. Рабинер – о карьере вратаря //

Станислав Черчесов: "Акинфеев? Игнашевич тоже закончил, а потом..."