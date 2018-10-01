Гус Хиддинк: "Акинфеев - одно из самых замечательных воспоминаний в моей карьере"

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк назвал вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева одним из величайших голкиперов российского футбола всех времен. В понедельник 32-летний игрок объявил о завершении карьеры в национальной команде.
– Я бы назвал Акинфеева одним из самых талантливых вратарей, с которыми работал, – подчеркнул Хиддинк. – Он владеет отличными навыками! Благодаря цепким рукам Игорь мог легко ловить самые мощные удары.
Он – один из немногих вратарей, кто может идеально начинать атаку. У него отличный удар с обеих ног, а также вброс мяча в игру. Кроме того, он является сильной личностью с прекрасным чувством юмора. Ко всем проявлял одинаковое уважение независимо от должности.
Однажды он сказал мне на тренировочных сборах, что ему не нужен специальный тренер. Он сам для себя был тренером.
Наряду с Яшиным, он является одним из величайших вратарей в российском футболе всех времен. Мне очень нравилось работать и разговаривать с этим харизматичным человеком. Он – одно из самых замечательных воспоминаний в моей карьере. (Игорь Рабинер)
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