Губерниев ответил на критику Игнашевича в адрес журналистов

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в Инстаграме прокомментировал резкие высказывания бывшего защитника сборной России Сергея Игнашевича о работе журналистов перед чемпионатом мира-2018. По мнению 39-летнего экс-футболиста, в работе журналистов преобладали эмоции, а не аналитика.

"Интересная фраза Сергея Игнашевича! Наш прекрасный спортсмен отметил , что футбольная пресса себя дискредитировала , унижая сборную России до старта ЧМ, – написал Губерниев. – Как вы это прокомментируете , друзья? Мое мнение – спорт , честная штука. Выступаешь хорошо – будем хватить , плохо – поругаем. Как-то так!"

Напомним, Игнашевич – рекордсмен сборной России по числу матчей в ее составе. На счету защитника 127 игр, в которых он забил 8 мячей. После вылета команды на стадии 1/4 финала от Хорватии (2:2, 3:4 – по пенальти) он объявил о завершении карьеры.