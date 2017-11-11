Губерниев – о толпах в Лужниках: "Свинство по-русски при выходе с трибун"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев разочарован организацией товарищеского матча между сборными России и Аргентины в "Лужниках". Болельщики с верхнего яруса открытого после реконструкции стадиона долго не могли покинуть чашу стадиона. При этом за пределами арены образовалось большое скопление людей, которые не могли уйти с территории спортивного сооружения.

Губерниев на своей странице в Инстаграме написал (орфография и пунктуация автора сохранены):

"Вывод такой!!! Инспекция посла ЧМ-2018 от Москвы удалась!!! Свинство по-русски при выходе с трибун после матчей продолжается!!!!!! Верхний ярус с женщинами и детьми, их много на футболе, не выпускают уже добрых полчаса!!! Мы также будем делать и на чемпионате мира???? Позорище!!!!



Это не меры безопасности, а издевательство над болельщиками!!! Жуткий холод!!! Дети плачут!!! Мамы и папы согревают детей своей одеждой!!! Нигде в мире такого нет!!! Да здравствует организация матча Россия – Аргентина!!! Репетиция удалась!!! Все для людей!!!"

Через полтора часа после матча Россия – Аргентина болельщики не могут покинуть район "Лужников" ​