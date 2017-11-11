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Губерниев – о толпах в Лужниках: "Свинство по-русски при выходе с трибун"

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев разочарован организацией товарищеского матча между сборными России и Аргентины в "Лужниках". Болельщики с верхнего яруса открытого после реконструкции стадиона долго не могли покинуть чашу стадиона. При этом за пределами арены образовалось большое скопление людей, которые не могли уйти с территории спортивного сооружения.

Губерниев на своей странице в Инстаграме написал (орфография и пунктуация автора сохранены):

"Вывод такой!!! Инспекция посла ЧМ-2018 от Москвы удалась!!! Свинство по-русски при выходе с трибун после матчей продолжается!!!!!! Верхний ярус с женщинами и детьми, их много на футболе, не выпускают уже добрых полчаса!!! Мы также будем делать и на чемпионате мира???? Позорище!!!!

Это не меры безопасности, а издевательство над болельщиками!!! Жуткий холод!!! Дети плачут!!! Мамы и папы согревают детей своей одеждой!!! Нигде в мире такого нет!!! Да здравствует организация матча Россия – Аргентина!!! Репетиция удалась!!! Все для людей!!!"

Через полтора часа после матча Россия – Аргентина болельщики не могут покинуть район "Лужников"

 

Вывод такой!!!Инспекция посла ЧМ 2018 от Москвы удалась!!! Свинство по-русски при выходе с трибун после матчей продолжается!!!!!!Верхний ярус с женщинами и детьми,их много на футболе ,не выпускают уже добрых полчаса!!! Мы также будем делать и на чемпионате мира???? Позорище !!!! Это не меры безопасности ,а издевательство над болельщиками!!!Жуткий холод!!!Дети плачут!!! Мамы и папы согревают детей своей одеждой!!! Нигде в мире такого нет!!! Да здравствует организация матча Россия-Аргентина!!! Репетиция удалась!!! Все для людей!!!🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻 #россияаргентина #беспредел #позорище #намтакойфутболненужен

Публикация от Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry) Ноя 11 2017 в 7:21 PST

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (24)
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sidan123

Проблема не в выходе со стадиона, а в давке, которая образуется у входа в метро. Правда в 60-е стадион собирал до 105000 и все в метро, а теперь только 80 . да и транспорта по-больше, ж,д. добавилась, плюс на личных много.

20:51

Slim Taller

А как же комментатор Первого канала,рассказывавший нам про то,что стадион на уровне мировых стандартов и "пустеет за 7 минут"? Недавно,сломавший кресло полутонный Уткин долго жаловался,что в Питере ужасная логистика у нового стадиона.А тут целое бревно.

20:51

котофеич

Ну что вы ругаетесь прекрасная ВЛАСТЬ в лице вованов и димонов!!!!!!!!!!!Шакалы когда стрельнем из АВРОРЫ.ПОРА!!!!!!!!!!!!!!!

20:50

ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ

Хе--хе......... А представьте, какая ЖООО....ра будет на матч--открытии, когда на ВИП--трибуне будут реальные БОССы из ФИФА/УЕФА, а не то фуфло, которое периодически сегодня показывали за бронированным стеклом!!!

20:46

Kanidzha

Дек лужа она и есть лужа,метро то там ведь три локтя по карте))))

20:43

Дед Андрей

Нигде нет такого беспредела, как в Москве! Губерниевым прав! Везде 10-15 минут и стадион пустой, и выходят все одновременно! Уберите полицию подальше от стадиона и будет вам счастье!

20:41

nio16

Ну лучше уж сейчас, чем на официальном мероприятии, никогда у нас не было все гладко с первого раза

20:40

CSKA79

За 10 мин. до финального свистка нас уже не выпускали. Замерзли все!!! порядка 40мин. стояли на трибуне и до МЦК шли....... РОВНО 1 (ОДИН) ЧАС по грязи/слякоти!!! До метро шли бы ещё добрых 30мин.

20:39

knecht alex

MODO- Камп Ноу 99 354 вмещает, за 15 минут пустеет, фокусники так работают чего там. Или гейропейцы как матрешки друг другу в .. прячутся )))

20:36

xSive

Надо выходить за пару минут до свистка

20:36

Edmundo.Baldivieso

Сепаратист Губерниев! Как же он так в такое время накануне выборов ругает все организации в России. Нельзя. тут все хорошо. А то будет как на Украине!

20:36

Michaell

biggp1 жуткий холод?)) добро пожаловать в Петербург! вот вам и "волшебство" лужников)) ...... В Питере действительно верхние ярусы выпускают через 4 минуты после финального свистка. Даже если на стадике 56 тыс. Холодно уж точно не будет. +16 гарантированно, как на последнем матче. Добро пожаловать на матч с Испанией.

20:34

alfin7

одно и то же в луже десятки лет, хоть чм будет, хоть конец света , к людям у нас всегда , как к скоту относятся.

20:29

inout

MODO А других странах не всем одновременно разрешают выходить? Или где-то еще кроме раши стягивают три полка омона и ставят заграждения??? Вам, скрепами стянутыми, и не понять, впрочем.

20:29

titan2313

Профессионалов нигде не осталось! Везде родственники, кумы и друзья!

20:24

MODO

Господа, вы только представьте что будет, если всем 84000 разрешить одновременно выходить...

20:24

Versus67

А чё туда ходить?...

20:24

Привет от дилетанта!

Апокаллипсис сегодня!! Истерит, как всегда.

20:20

ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ

Лишить за ТАКИЕ инсты ""сходненского посла"" звания "посла" и послать на ПМЖ, лишив гражданства, куда--нибудь в любимую ИМ германию--италию!!! Посадить в лодочку, дать весло и пусть себе гребёт потихонечку...

20:20

biggp1

жуткий холод?)) добро пожаловать в Петербург! вот вам и "волшебство" лужников))

20:18

buch79_2009

А комментаторы рассказывали про волшебные 7 минут, чтобы покинуть стадион! Все как всегда - по-русски, через одно место!

20:12

rustard

Самое забавное, что ни кто не ответит за это. Будут дежурные фразы, вроде: "Это была репетиция" или "Это Форсмажор, мы работаем в этом направлении, будем делать выводы"

20:10

xrun

У нас на Зените поэтому тестовые мероприятия устраивали а не сразу полный стадион

20:09

Rus007

Вот почему все уходят раньше окончания матча...

20:08