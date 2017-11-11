Губерниев – о толпах в Лужниках: "Свинство по-русски при выходе с трибун"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев разочарован организацией товарищеского матча между сборными России и Аргентины в "Лужниках". Болельщики с верхнего яруса открытого после реконструкции стадиона долго не могли покинуть чашу стадиона. При этом за пределами арены образовалось большое скопление людей, которые не могли уйти с территории спортивного сооружения.
Губерниев на своей странице в Инстаграме написал (орфография и пунктуация автора сохранены):
"Вывод такой!!! Инспекция посла ЧМ-2018 от Москвы удалась!!! Свинство по-русски при выходе с трибун после матчей продолжается!!!!!! Верхний ярус с женщинами и детьми, их много на футболе, не выпускают уже добрых полчаса!!! Мы также будем делать и на чемпионате мира???? Позорище!!!!
Это не меры безопасности, а издевательство над болельщиками!!! Жуткий холод!!! Дети плачут!!! Мамы и папы согревают детей своей одеждой!!! Нигде в мире такого нет!!! Да здравствует организация матча Россия – Аргентина!!! Репетиция удалась!!! Все для людей!!!"
Через полтора часа после матча Россия – Аргентина болельщики не могут покинуть район "Лужников"
Вывод такой!!!Инспекция посла ЧМ 2018 от Москвы удалась!!! Свинство по-русски при выходе с трибун после матчей продолжается!!!!!!Верхний ярус с женщинами и детьми,их много на футболе ,не выпускают уже добрых полчаса!!! Мы также будем делать и на чемпионате мира???? Позорище !!!! Это не меры безопасности ,а издевательство над болельщиками!!!Жуткий холод!!!Дети плачут!!! Мамы и папы согревают детей своей одеждой!!! Нигде в мире такого нет!!! Да здравствует организация матча Россия-Аргентина!!! Репетиция удалась!!! Все для людей!!!🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻 #россияаргентина #беспредел #позорище #намтакойфутболненужен
sidan123
Проблема не в выходе со стадиона, а в давке, которая образуется у входа в метро. Правда в 60-е стадион собирал до 105000 и все в метро, а теперь только 80 . да и транспорта по-больше, ж,д. добавилась, плюс на личных много.
20:51
Slim Taller
А как же комментатор Первого канала,рассказывавший нам про то,что стадион на уровне мировых стандартов и "пустеет за 7 минут"? Недавно,сломавший кресло полутонный Уткин долго жаловался,что в Питере ужасная логистика у нового стадиона.А тут целое бревно.
20:51
котофеич
Ну что вы ругаетесь прекрасная ВЛАСТЬ в лице вованов и димонов!!!!!!!!!!!Шакалы когда стрельнем из АВРОРЫ.ПОРА!!!!!!!!!!!!!!!
20:50
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
Хе--хе......... А представьте, какая ЖООО....ра будет на матч--открытии, когда на ВИП--трибуне будут реальные БОССы из ФИФА/УЕФА, а не то фуфло, которое периодически сегодня показывали за бронированным стеклом!!!
20:46
Kanidzha
Дек лужа она и есть лужа,метро то там ведь три локтя по карте))))
20:43
Дед Андрей
Нигде нет такого беспредела, как в Москве! Губерниевым прав! Везде 10-15 минут и стадион пустой, и выходят все одновременно! Уберите полицию подальше от стадиона и будет вам счастье!
20:41
nio16
Ну лучше уж сейчас, чем на официальном мероприятии, никогда у нас не было все гладко с первого раза
20:40
CSKA79
За 10 мин. до финального свистка нас уже не выпускали. Замерзли все!!! порядка 40мин. стояли на трибуне и до МЦК шли....... РОВНО 1 (ОДИН) ЧАС по грязи/слякоти!!! До метро шли бы ещё добрых 30мин.
20:39
knecht alex
MODO- Камп Ноу 99 354 вмещает, за 15 минут пустеет, фокусники так работают чего там. Или гейропейцы как матрешки друг другу в .. прячутся )))
20:36
xSive
Надо выходить за пару минут до свистка
20:36
Edmundo.Baldivieso
Сепаратист Губерниев! Как же он так в такое время накануне выборов ругает все организации в России. Нельзя. тут все хорошо. А то будет как на Украине!
20:36
Michaell
biggp1 жуткий холод?)) добро пожаловать в Петербург! вот вам и "волшебство" лужников)) ...... В Питере действительно верхние ярусы выпускают через 4 минуты после финального свистка. Даже если на стадике 56 тыс. Холодно уж точно не будет. +16 гарантированно, как на последнем матче. Добро пожаловать на матч с Испанией.
20:34
alfin7
одно и то же в луже десятки лет, хоть чм будет, хоть конец света , к людям у нас всегда , как к скоту относятся.
20:29
inout
MODO А других странах не всем одновременно разрешают выходить? Или где-то еще кроме раши стягивают три полка омона и ставят заграждения??? Вам, скрепами стянутыми, и не понять, впрочем.
20:29
titan2313
Профессионалов нигде не осталось! Везде родственники, кумы и друзья!
20:24
MODO
Господа, вы только представьте что будет, если всем 84000 разрешить одновременно выходить...
20:24
Versus67
А чё туда ходить?...
20:24
Привет от дилетанта!
Апокаллипсис сегодня!! Истерит, как всегда.
20:20
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
Лишить за ТАКИЕ инсты ""сходненского посла"" звания "посла" и послать на ПМЖ, лишив гражданства, куда--нибудь в любимую ИМ германию--италию!!! Посадить в лодочку, дать весло и пусть себе гребёт потихонечку...
20:20
biggp1
жуткий холод?)) добро пожаловать в Петербург! вот вам и "волшебство" лужников))
20:18
buch79_2009
А комментаторы рассказывали про волшебные 7 минут, чтобы покинуть стадион! Все как всегда - по-русски, через одно место!
20:12
rustard
Самое забавное, что ни кто не ответит за это. Будут дежурные фразы, вроде: "Это была репетиция" или "Это Форсмажор, мы работаем в этом направлении, будем делать выводы"
20:10
xrun
У нас на Зените поэтому тестовые мероприятия устраивали а не сразу полный стадион
20:09
Rus007
Вот почему все уходят раньше окончания матча...
20:08