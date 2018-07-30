Губерниев и Гамова пришли к выводу, что футболисты сборной России - молодцы

Комментатор Дмитрий Губерниев обсудил с волейболисткой Екатериной Гамовой тему присвоения званий заслуженных мастеров спорта футболистам сборной России, которые вышли в четвертьфинал ЧМ-2018. Ранее спортсменка выступила с критикой минспорта, заявив, что тем самым звание ЗМС обесценивается.

"Прекрасная встреча с Катей Гамовой на съемках. Продолжили дискутировать о званиях ЗМС для наших футболистов! Пришли к выводу, что спортсмены - молодцы, и во всем виноваты чиновники! Пы Сы - как приятно стоять рядом с такой девушкой и глядеть снизу вверх", - написал Губерниев в Иснтаграме.

Гамова становилась серебрянным призером Олимпиады в 2000 и 2004 годах. В 2000 получила звание ЗМС.