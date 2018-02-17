Григорий Родченков: "Российских футболистов обезопасили от допинг-контроля"

Григорий РОДЧЕНКОВ в своей лаборатории в 2006 году. Фото ИТАР-ТАСС

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков рассказал о схеме, благодаря которой российские футболисты якобы избегают допинг-контроля. По его словам, руководитель РФС Виталий Мутко дал указания скрывать все подозрительные результаты допинг-тестирования российских игроков.

- Российских футболистов обезопасили от допинг-контроля или санкций, - цитирует AP Родченкова, который дал интервью через своего адвоката, находясь в секретном месте в США.

Президент ФИФА Джанни Инфантино ранее заявил, что "если бы была проблема с допингом у российских футболистов, это уже бы выяснилось".

- Это больше походит на зарывание голову в песок, - прокомментировал Родченков слова Инфантино.

- Мутко приказал защитить российских футболистов, когда занимал пост президента РФС, - продолжил Родченков. - Он прямо сказал мне "избегать любого скандала, скрывая положительные тесты" и "допинг будут заниматься внутри". Когда у них (российских футболистов) были AAF (неблагоприятные аналитические результаты), они должны были оставаться вне ADAMS (система антидопингового администрирования и менеджмента).

Ранее Родченков заявил о сокрытии положительных допинг-проб у 34 российских футболистов, включая участников чемпионата мира-2014. Позже ФИФА запросила у ВАДА приоритетный статус при перепроверке допинг-проб игроков из России. 16 февраля ФИФА выступила с официальным заявлением, согласно которому у игроков сборной России не обнаружено допинговых нарушений.

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