17:00 | Футбол — Сборная России

Григорий Родченков: "Российских футболистов обезопасили от допинг-контроля"

Григорий РОДЧЕНКОВ в своей лаборатории в 2006 году. Фото ИТАР-ТАСС
Григорий РОДЧЕНКОВ в своей лаборатории в 2006 году. Фото ИТАР-ТАСС
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Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков рассказал о схеме, благодаря которой российские футболисты якобы избегают допинг-контроля. По его словам, руководитель РФС Виталий Мутко дал указания скрывать все подозрительные результаты допинг-тестирования российских игроков.

 
В ФИФА популярно рассказали о допинге в российском футболе.В сборной России допинга нет. Официальное заявление ФИФА

- Российских футболистов обезопасили от допинг-контроля или санкций, - цитирует AP Родченкова, который дал интервью через своего адвоката, находясь в секретном месте в США.

Президент ФИФА Джанни Инфантино ранее заявил, что "если бы была проблема с допингом у российских футболистов, это уже бы выяснилось".

- Это больше походит на зарывание голову в песок, - прокомментировал Родченков слова Инфантино.

- Мутко приказал защитить российских футболистов, когда занимал пост президента РФС, - продолжил Родченков. - Он прямо сказал мне "избегать любого скандала, скрывая положительные тесты" и "допинг будут заниматься внутри". Когда у них (российских футболистов) были AAF (неблагоприятные аналитические результаты), они должны были оставаться вне ADAMS (система антидопингового администрирования и менеджмента).

Ранее Родченков заявил о сокрытии положительных допинг-проб у 34 российских футболистов, включая участников чемпионата мира-2014. Позже ФИФА запросила у ВАДА приоритетный статус при перепроверке допинг-проб игроков из России. 16 февраля ФИФА выступила с официальным заявлением, согласно которому у игроков сборной России не обнаружено допинговых нарушений.

Чьи это 19 проб? РФС получил от ФИФА список "мишеней Родченкова" //
ФИФА обсудит с РФС полученную от ВАДА информацию после ее изучения

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Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (21)
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За Россию без допинга!

Судя по истерикам в комментариях к любой новости о Родченкове, у проплаченных "патриотов" указание как можно сильнее мочить его. Что он и выдумщик, и клоун, и больной. Видимо, на больную мозоль властям наступил Гриша, раз такая кремлеботовская атака пошла:) Все больше склонен считать, что его дикие истории правдивы от начала до конца:)

21:02

staerswimmer23

Это какой допинг они принимали, не тот ли, который употреблял режиссёр фильма Икар, после, которого он скатился с 14-го на 21-е место. Походу они до сих пор на нём сидят!

19:23

ФанФаныч

Гнойная инфекция.

18:54

Владимир 3107

Не понял почему этот разгильдяй Родченков до сих пор живой и на свободе? Уж кого-кого, а российских футболистов больше всех проверяли на допинг. Помню как весь состав "Ростова" после сыгранного матча проверяли на допинг, продержали на пункте проверки несколько часов, и ни у одного ростовского футболиста ничего не нашли. И что, после всего этого издевательства слушать Родченкова? Пора уже за клевету, через суд, наказать Родченкова на несколько миллионов баксов.

18:14

Слоня

Судя по истерике, жмур Родченкова найдут в первых числах после футбольного мундеаля, на секретной квартире рядом с шапкой-ушанкой, самоваром и пистолетом ТТ с отпечатками Мутко.

17:59

баламошка

Меланье Трамп наверно нравится, что Родченков её своими усами ниже пупка щекочет.

17:58

nio16

о наконец басни про футбол пошли, а то уже заждались

17:45

Дед Андрей

Янки что, уже его замочили?!... Хоть не в сартире?! .... А то подумают, что мы!

17:38

songaila

Кукла Гриша опять заговорил

17:37

Gonzo_7

Куда им допинг, они и так смешные и жалкие, словно сенегальские хоккеисты. В футболе думать надо и иметь мастерство, допинг в этом не поможет.

17:31

alex-ls

скоро будет отвечать друг адвоката родченкова :)

17:30

Dymanomashina

А этого нового "Родченкова" играет Джон Керри или Джим???

17:27

NapoliFC

Приходится бедным актера искать на роль Родченкова:)

17:23

Ru5

а кто говорит-то? типа, родченков? не, это туфта, родченков уже мертв, партнеры постарались

17:22

Albertozi

Сними бронежилет,не очкуй,все равно достанем))

17:21

ОАР-овцы -- гоу хоум

Полностью согласен... Ради спасения баблосов, вложенных в Ч.М.0 18, РФС пошёл на сделку с ФИФА и , ТИПА, выгнал мутло со ""всех руководящих постов""!!!!!!

17:20

WildCat-2k

Цель с олимпиадой достигнута, теперь переключились на футбол. Теперь постоянно все только про него. И они будут говорить что дело именно в допинге??? Наплевать. ЧМ ничего не угрожает.

17:17

Serenky25

Зачем Гриша сбрил усы? Ой..а где Гриша? Кто это?

17:15

П_о_в_а_р

ДЮШЕС!!!!!!!!!!!!! САНКЦИИ!!!!!!!!!!!!! СПАРТАК!!!!!!!!!!!!!

17:14

Vlаdimir

Он заткнется когда-нибудь?

17:09

NapoliFC

У ВАДА паника походу:) Высер на высером от "Родченкова".

17:06

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