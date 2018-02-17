Григорий Родченков: "Российских футболистов обезопасили от допинг-контроля"

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков рассказал о схеме, благодаря которой российские футболисты якобы избегают допинг-контроля. По его словам, руководитель РФС Виталий Мутко дал указания скрывать все подозрительные результаты допинг-тестирования российских игроков.
- Российских футболистов обезопасили от допинг-контроля или санкций, - цитирует AP Родченкова, который дал интервью через своего адвоката, находясь в секретном месте в США.
Президент ФИФА Джанни Инфантино ранее заявил, что "если бы была проблема с допингом у российских футболистов, это уже бы выяснилось".
- Это больше походит на зарывание голову в песок, - прокомментировал Родченков слова Инфантино.
- Мутко приказал защитить российских футболистов, когда занимал пост президента РФС, - продолжил Родченков. - Он прямо сказал мне "избегать любого скандала, скрывая положительные тесты" и "допинг будут заниматься внутри". Когда у них (российских футболистов) были AAF (неблагоприятные аналитические результаты), они должны были оставаться вне ADAMS (система антидопингового администрирования и менеджмента).
Ранее Родченков заявил о сокрытии положительных допинг-проб у 34 российских футболистов, включая участников чемпионата мира-2014. Позже ФИФА запросила у ВАДА приоритетный статус при перепроверке допинг-проб игроков из России. 16 февраля ФИФА выступила с официальным заявлением, согласно которому у игроков сборной России не обнаружено допинговых нарушений.
Чьи это 19 проб? РФС получил от ФИФА список "мишеней Родченкова" //
ФИФА обсудит с РФС полученную от ВАДА информацию после ее изучения
За Россию без допинга!
Судя по истерикам в комментариях к любой новости о Родченкове, у проплаченных "патриотов" указание как можно сильнее мочить его. Что он и выдумщик, и клоун, и больной. Видимо, на больную мозоль властям наступил Гриша, раз такая кремлеботовская атака пошла:) Все больше склонен считать, что его дикие истории правдивы от начала до конца:)
21:02
staerswimmer23
Это какой допинг они принимали, не тот ли, который употреблял режиссёр фильма Икар, после, которого он скатился с 14-го на 21-е место. Походу они до сих пор на нём сидят!
19:23
ФанФаныч
Гнойная инфекция.
18:54
Владимир 3107
Не понял почему этот разгильдяй Родченков до сих пор живой и на свободе? Уж кого-кого, а российских футболистов больше всех проверяли на допинг. Помню как весь состав "Ростова" после сыгранного матча проверяли на допинг, продержали на пункте проверки несколько часов, и ни у одного ростовского футболиста ничего не нашли. И что, после всего этого издевательства слушать Родченкова? Пора уже за клевету, через суд, наказать Родченкова на несколько миллионов баксов.
18:14
Слоня
Судя по истерике, жмур Родченкова найдут в первых числах после футбольного мундеаля, на секретной квартире рядом с шапкой-ушанкой, самоваром и пистолетом ТТ с отпечатками Мутко.
17:59
баламошка
Меланье Трамп наверно нравится, что Родченков её своими усами ниже пупка щекочет.
17:58
nio16
о наконец басни про футбол пошли, а то уже заждались
17:45
Дед Андрей
Янки что, уже его замочили?!... Хоть не в сартире?! .... А то подумают, что мы!
17:38
songaila
Кукла Гриша опять заговорил
17:37
Gonzo_7
Куда им допинг, они и так смешные и жалкие, словно сенегальские хоккеисты. В футболе думать надо и иметь мастерство, допинг в этом не поможет.
17:31
alex-ls
скоро будет отвечать друг адвоката родченкова :)
17:30
Dymanomashina
А этого нового "Родченкова" играет Джон Керри или Джим???
17:27
NapoliFC
Приходится бедным актера искать на роль Родченкова:)
17:23
Ru5
а кто говорит-то? типа, родченков? не, это туфта, родченков уже мертв, партнеры постарались
17:22
Albertozi
Сними бронежилет,не очкуй,все равно достанем))
17:21
ОАР-овцы -- гоу хоум
Полностью согласен... Ради спасения баблосов, вложенных в Ч.М.0 18, РФС пошёл на сделку с ФИФА и , ТИПА, выгнал мутло со ""всех руководящих постов""!!!!!!
17:20
WildCat-2k
Цель с олимпиадой достигнута, теперь переключились на футбол. Теперь постоянно все только про него. И они будут говорить что дело именно в допинге??? Наплевать. ЧМ ничего не угрожает.
17:17
Serenky25
Зачем Гриша сбрил усы? Ой..а где Гриша? Кто это?
17:15
П_о_в_а_р
ДЮШЕС!!!!!!!!!!!!! САНКЦИИ!!!!!!!!!!!!! СПАРТАК!!!!!!!!!!!!!
17:14
Vlаdimir
Он заткнется когда-нибудь?
17:09
NapoliFC
У ВАДА паника походу:) Высер на высером от "Родченкова".
17:06