Григорий Иванов: "Не стал бы проводить прямой связи между шампанским в Монако и отсутствием Кокорина в списке Черчесова"

Президент "Урала" Григорий Иванов подчеркнул в преддверии матча 10-го тура премьер-лиги с "Зенитом", что нападающий питерцев Александр Кокорин еще не набрал оптимальную форму, поэтому не получил приглашения в сборную России. Он отметил, что не стал напрямую связывать отсутствие форварда в национальной команде с инцидентом в Монако после провала на Euro-2016.

– Кокорин своей нынешней игрой заслужил прощения за поступок в Монако и нового вызова в сборную?

– Мне кажется, дело не в истории, в которую он попал с Мамаевым после чемпионата Европы. Скорее Александр просто не набрал еще оптимальных кондиций, потому его Черчесов и не зовет. При этом главный тренер национальной команды, думаю, пристально за ним следит. Все-таки у нас в России мало исполнителей такого уровня. Рано или поздно нападающий должен снова оказаться в сборной.

Кокорин и Мамаев – молодые ребята, не исключено, что тогда просто не подумали… А, может быть, все это не так преподнесли в прессе. Но я не стал бы проводить прямой связи между шампанским в Монако и отсутствием зенитовца в списке Черчесова. Он пока делает ставку на других по чисто спортивному принципу.

– Будь Кокорин в "Урале", как наказали бы его за ту историю?

– Необходимо вначале во всем разобраться, а потом уже делать выводы. Насколько понимаю, никто же толком не послушал объяснения самих футболистов сразу после появления в интернете нашумевшего видео. Это потом они уже извинились. Наверное, шампанское под гимн России после такого поражения, как от Уэльса, – это не очень красиво. В любом случае нужно с игроками говорить, выяснять. Мне одна вещь непонятна.

– Какая?

– Как так получилось, что после матча с валлийцами они оказались в Монако? Заранее, что ли, самолет заказали – еще до последней встречи в группе? В любом случае меня там не было, и сейчас не готов рассуждать о возможном наказании Мамаева и Кокорина. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Иванова – скоро в "СЭ"