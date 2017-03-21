Госдума рассмотрит законопроект о снижении зарплат спортсменам за плохие результаты

Государственная дума рассмотрит инициативу, предлагающую снижать зарплаты игрокам и тренерам сборных команд за плохие результаты, информирует "Российская газета". Соответствующие поправки предлагается внести в закон о физической культуре и спорте . Инициатива была внесена в Госдуму еще осенью 2014 года. А поводом стало очередное неудачное выступление футболистов на международной арене, в частности на чемпионате мира.

"Учитывая высокий уровень зарплат в сборных отдельных видов спорта, предлагается ограничить уровень выплат в случае выбывания из соревнования на его ранних этапах, – говорится в пояснительной записке к проекту. – Данное ограничение не носит абсолютного характера, не распространяется на иные источники финансирования спорта, кроме бюджетов различных уровней, не ограничивает компенсационных выплат. Таким образом, достигается оптимальное соотношение интересов сторон трудовых отношений и интересов государства".

При этом отмечается, что в комитете Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи раскритиковали инициативу. Главные претензии – технические. Если принимать подобные меры, то поправкой в один закон дело не ограничится. К тому же, как говорится в заключении профильного комитета, не вполне понятны положения законопроекта, устанавливающие возможность изменения размера выплат в зависимости от "успешности выступления". В подобных вещах нужна четкость. Кто будет определять, успешное выступление или нет? Иногда место в первой десятке дороже золота. А порой и серебро может являться неудачей.