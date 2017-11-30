Гордон Бэнкс: "Яшин – лучший вратарь XX века. Об Акинфееве много не знаю"

Легендарный английский голкипер, чемпион мира 1966 года Гордон Бэнкс, отвечая на вопросы корреспондента "СЭ", согласился с решением Международной федерации футбольной истории и статистики, признавшей Льва Яшина, а не его, лучшим вратарем XX века.

– Те, кто так решил, однозначно правы. Яшин – великий, великий голкипер. Я не раз видел его в деле, и все, что он творил в воротах, вызывало восхищение. Любая команда не может желать, чтобы у нее был лучший вратарь, чем Яшин.

От ответа на вопрос о нынешнем главном вратаре России Игоре Акинфееве Бэнкс уклонился: "К сожалению, я не знаю о нем много". (Игорь РАБИНЕР)

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