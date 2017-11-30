19:28 | Футбол — Сборная России

Гордон Бэнкс: "Яшин – лучший вратарь XX века. Об Акинфееве много не знаю"

2

Легендарный английский голкипер, чемпион мира 1966 года Гордон Бэнкс, отвечая на вопросы корреспондента "СЭ", согласился с решением Международной федерации футбольной истории и статистики, признавшей Льва Яшина, а не его, лучшим вратарем XX века.

– Те, кто так решил, однозначно правы. Яшин – великий, великий голкипер. Я не раз видел его в деле, и все, что он творил в воротах, вызывало восхищение. Любая команда не может желать, чтобы у нее был лучший вратарь, чем Яшин.

От ответа на вопрос о нынешнем главном вратаре России Игоре Акинфееве Бэнкс уклонился: "К сожалению, я не знаю о нем много". (Игорь РАБИНЕР)

День до жеребьевки ЧМ-2018. LIVE!

2
Материалы сюжета: Чемпионат мира-2018. Жеребьевка
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

баламошка

Ну про рекорд Игаря уж точно слышал.

19:40

Millwall82

А ведь они ровесники и в одно время играли, такая похвала много стоит.

19:35