Головин вызван в сборную России на матчи со Швецией и Турцией

Сборная России объявила состав на матчи с национальными командами Швеции и Турции в рамках Лиги наций. В список вошли 25 футболистов:

Вратари: Маринату Гильерме ("Локомотив"), Андрей Лунев ("Зенит"), Антон Шунин ("Динамо").

Защитники: Георгий Джикия ("Спартак"), Федор Кудряшов, Егор Сорокин (оба - "Рубин"), Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников (оба - "Зенит"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче"), Константин Рауш ("Динамо"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Мариу Фернандес (ЦСКА).

Полузащитники: Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин ("Монако"), Алан Дзагоев (ЦСКА), Роман Зобнин ("Спартак"), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба - "Зенит"), Алексей Ионов ("Ростов"), Руслан Камболов ("Рубин"), Алексей Миранчук ("Локомотив"), Денис Черышев ("Валенсия").

Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный (оба - "Зенит"), Дмитрий Полоз ("Рубин").

Матч со Швецией состоится 11 октября в Калининграде, встреча с Турцией - 14 октября в Сочи.

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