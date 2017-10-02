Полузащитник ЦСКА Александр Головин присутствует на тренировке сборной России, которая проходит на базе в подмосковном Новогорске, передают с места событий корреспонденты "СЭ" Павел ГУРЕВИЧ и Филипп ПАПЕНКОВ. Перед началом тренировки хавбек вместе со всеми слушал установку главного тренера национальной команды Станислава Черчесова, после чего встал в углу поля и наблюдал за занятием партнеров.
Полузащитник "Спартака" Александр Самедов также присутствует на тренировке. А вот Алана Дзагоева нет, хотя он тоже приезжал на базу.
- Алан Дзагоев
- Александр Самедов
- ЦСКА (футбол)
- Сборная России (футбол)
- Станислав Черчесов
- Спартак (футбол)
- Александр Головин (футбол)