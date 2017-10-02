Головин останется в сборной

По информации "СЭ", полузащитник сборной России и ЦСКА Александр Головин продолжит восстановление в расположении национальной команды. Ранее врач армейцев Шагабутдин Керимов сообщил, что на восстановление от травмы голеностопа у хавбека уйдет около двух недель, отметив, что игрок будет восстанавливаться на базе клуба.

Головин получил повреждение в матче 12-го тура чемпионата России против "Уфы" (0:0). Также в этой встрече травмировались Василий Березуцкий и Понтус Вернблум. Перед игрой было объявлено о повреждении еще одного хавбека армейцев Алана Дзагоева. (Сергей ЕГОРОВ)

Травмы ЦСКА. Весь список потерь

Ниже ноля. ЦСКА теряет игру, очки, Вернблума и Дзагоева