Головин круче Дзюбы и Черышева. Какое место занял хавбек "Монако" в рейтинге Marca?

Полузащитник "Монако" Александр Головин занял 78-е место в списке 100 лучших футболистов года по версии Marca. 22-летний футболист обошел форварда "Зенита" Артему Дзюбу (97-й в рейтинге) и нападающего "Валенсии" Дениса Черышева (89-я строчка).
Хавбек "Баварии" Хамес Родригес опередил Головина на одну позицию.
Дзюба вошел в 100 лучших игроков года по версии Marca
Черышев лучше, чем Дзюба. Вингер занял 89-е место в рейтинге Marca
В текущем сезоне Головин сыграл в 13 матчах за "Монако" и отдал одну голевую передачу.
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