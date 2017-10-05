Головин и Жирков тренируются в общей группе сборной России

Полузащитник ЦСКА Александр Головин и защитник "Зенита" Юрий Жирков работают в общей группе на тренировке сборной России по футболу. Вчера Головин занимался по индивидуальной программе, а Жирков пропустил тренировку из-за температуры. (Филипп ПАПЕНКОВ, Ярослав СУСОВ)



Напомним, накануне президент РФС Виталий Мутко сказал, что Головин вернется в общую группу через 1-2 дня.

Сборная России на базе в Новогорске готовится к товарищеским матчам против Кореи и Ирана, которые состоятся 7 и 10 октября соответственно.

Тренировка сборной России. LIVE!