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11:57 | Футбол — Сборная России

Головин и Жирков тренируются в общей группе сборной России


Полузащитник ЦСКА Александр Головин и защитник "Зенита" Юрий Жирков работают в общей группе на тренировке сборной России по футболу. Вчера Головин занимался по индивидуальной программе, а Жирков пропустил тренировку из-за температуры. (Филипп ПАПЕНКОВ, Ярослав СУСОВ)

Напомним, накануне президент РФС Виталий Мутко сказал, что Головин вернется в общую группу через 1-2 дня.

Сборная России на базе в Новогорске готовится к товарищеским матчам против Кореи и Ирана, которые состоятся 7 и 10 октября соответственно.

Тренировка сборной России. LIVE!

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