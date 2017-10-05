Полузащитник ЦСКА Александр Головин досрочно завершил тренировку сборной России. Он занимался в общей группе только первые 20 минут, после чего стал работать по индивидуальной программе.

С понедельника хавбек тренировался индивидуально из-за травмы, которую он получил в матче 12-го тура чемпионата России против "Уфы" (0:0). У него было диагностировано частичное повреждение связок правого голеностопного сустава.

Сборная России на базе в Новогорске готовится к товарищеским матчам против Кореи и Ирана, которые состоятся 7 и 10 октября соответственно. (Филипп ПАПЕНКОВ, Ярослав СУСОВ)

Тренировка сборной России. LIVE!