Гол Черышева Хорватии номинирован на Приз имени Пушкаша

Гол полузащитника сборной России Дениса Черышева в ворота Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира вошел в десятку претендентов на звание лучшего мяча года. Помимо россиянина, за награду поборются еще 9 футболистов.

Полностью список номинантов выглядит следующим образом:

Денис Черышев (Россия - Хорватия, 1/4 финала чемпионата мира);

Гарет Бэйл ("Реал" - "Ливерпуль", финал Лиги чемпионов);

Лазарос Христодулопулос (АЕК - "Олимпиакос", чемпионат Греции);

Джорджиан де Арраскаэта (Крузейро" - "Америка", чемпионат штата Минас-Жерайс, Бразилия);

Райли Макгри ("Ньюкасл Джетс" - "Мельбурн Сити", чемпионат Австралии);

Лионель Месси (Нигерия - Аргентина, групповой этап чемпионата мира);

Бенжамен Павар (Франция - Аргентина, 1/8 финала чемпионата мира);

Рикарду Куарежма (Иран - Португалия, групповой этап чемпионата мира);

Криштиану Роналду ("Ювентус" - "Реал", 1/4 финала Лиги чемпионов, первый матч);

Мохамед Салах (Ливерпуль" - "Эвертон", чемпионат Англии).

Обладатель Приза имени Пушкаша будет назван 24 сентября в Лондоне во время церемонии вручения наград ФИФА.