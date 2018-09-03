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Гол Черышева Хорватии номинирован на Приз имени Пушкаша

7 июля. Сочи. Россия - Хорватия - 2:2 (пен. - 3:4). Гол Дениса ЧЕРЫШЕВА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
7 июля. Сочи. Россия - Хорватия - 2:2 (пен. - 3:4). Гол Дениса ЧЕРЫШЕВА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Гол полузащитника сборной России Дениса Черышева в ворота Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира вошел в десятку претендентов на звание лучшего мяча года. Помимо россиянина, за награду поборются еще 9 футболистов.

Полностью список номинантов выглядит следующим образом:

Денис Черышев (Россия - Хорватия, 1/4 финала чемпионата мира);
Гарет Бэйл ("Реал" - "Ливерпуль", финал Лиги чемпионов);
Лазарос Христодулопулос (АЕК - "Олимпиакос", чемпионат Греции);
Джорджиан де Арраскаэта (Крузейро" - "Америка", чемпионат штата Минас-Жерайс, Бразилия);
Райли Макгри ("Ньюкасл Джетс" - "Мельбурн Сити", чемпионат Австралии);
Лионель Месси (Нигерия - Аргентина, групповой этап чемпионата мира);
Бенжамен Павар (Франция - Аргентина, 1/8 финала чемпионата мира);
Рикарду Куарежма (Иран - Португалия, групповой этап чемпионата мира);
Криштиану Роналду ("Ювентус" - "Реал", 1/4 финала Лиги чемпионов, первый матч);
Мохамед Салах (Ливерпуль" - "Эвертон", чемпионат Англии).

Обладатель Приза имени Пушкаша будет назван 24 сентября в Лондоне во время церемонии вручения наград ФИФА.

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