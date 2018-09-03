Гол Черышева Хорватии номинирован на Приз имени Пушкаша

Гол полузащитника сборной России Дениса Черышева в ворота Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира вошел в десятку претендентов на звание лучшего мяча года. Помимо россиянина, за награду поборются еще 9 футболистов.
Полностью список номинантов выглядит следующим образом:
Денис Черышев (Россия - Хорватия, 1/4 финала чемпионата мира);
Гарет Бэйл ("Реал" - "Ливерпуль", финал Лиги чемпионов);
Лазарос Христодулопулос (АЕК - "Олимпиакос", чемпионат Греции);
Джорджиан де Арраскаэта (Крузейро" - "Америка", чемпионат штата Минас-Жерайс, Бразилия);
Райли Макгри ("Ньюкасл Джетс" - "Мельбурн Сити", чемпионат Австралии);
Лионель Месси (Нигерия - Аргентина, групповой этап чемпионата мира);
Бенжамен Павар (Франция - Аргентина, 1/8 финала чемпионата мира);
Рикарду Куарежма (Иран - Португалия, групповой этап чемпионата мира);
Криштиану Роналду ("Ювентус" - "Реал", 1/4 финала Лиги чемпионов, первый матч);
Мохамед Салах (Ливерпуль" - "Эвертон", чемпионат Англии).
Обладатель Приза имени Пушкаша будет назван 24 сентября в Лондоне во время церемонии вручения наград ФИФА.
Претенденты на Приз имени Пушкаша за лучший гол года FIFA #Puskas Award 🏆– Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 3 сентября 2018 г.
⚽️ Бэйл
⚽️ Черышев
⚽️ Христодулопулос
⚽️ Криштиану Роналду
⚽️ Де Арраскаета
⚽️ Макгри
⚽️ Месси
⚽️ Павар
⚽️ Куарежма
⚽️ Салах#TheBest #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/lIme1ixLQL