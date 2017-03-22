12:48 | ФУТБОЛ — Сборная России

Глушаков завершил тренировку сборной России, работая по индивидуальной программе

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Полузащитник сборной России Денис Глушаков, начавший тренировку в общей группе, завершал занятие, работая по индивидуальной программе, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Хавбек "Спартака" пропустил два последних тура чемпионата России из-за травмы приводящей мышцы.

Сборная России под руководством Станислава Черчесова готовится к товарищеским матчам против Кот-д'Ивуара и Бельгии, которые состоятся 24 и 28 марта соответственно.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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bukia70

это конец! что будет со сборной? да и с футболом вообще? больше писать не о чем?

12:56

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