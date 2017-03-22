Глушаков завершил тренировку сборной России, работая по индивидуальной программе

Полузащитник сборной России Денис Глушаков, начавший тренировку в общей группе, завершал занятие, работая по индивидуальной программе, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Хавбек "Спартака" пропустил два последних тура чемпионата России из-за травмы приводящей мышцы.

Сборная России под руководством Станислава Черчесова готовится к товарищеским матчам против Кот-д'Ивуара и Бельгии, которые состоятся 24 и 28 марта соответственно.