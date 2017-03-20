Глушаков пройдет МРТ

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что травмированный полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в ближайшее время пройдет медицинское обследование, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Специалист подчеркнул, что первое на сборе занятие сложно назвать тренировкой.

– Глушаков в тренировке уже принимал участие...

– Это, по большому счету, не тренировка была. Что он мог, он делал. Когда мы начали играть в "квадрат", он отошел в сторону, начал индивидуально заниматься. Сегодня-завтра его послушаем, МРТ сделаем. Есть наше желание, желание футболиста, но есть еще и физиология, которую никто никогда не отменял. Как только начинаем отменять, получаются травмы.