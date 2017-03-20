20:19 | ФУТБОЛ — Сборная России

Глушаков: "Приятно, что в сборной России столько игроков "Спартака"

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Полузащитник "Спартака" и сборной России Денис Глушаков выразил удовлетворение в связи с попаданием шести игроков клуба в сборную России на товарищеские матчи против Кот-д'Ивуара и Бельгии. Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов вызвал из московского клуба защитников Илью Кутепова, Георгия Джикию, Дмитрия Комбарова, полузащитников Глушакова, Романа Зобнина и Александра Самедова.

"Очень приятно, что много спартаковцев в сборной России", – цитирует "Спорт FM" Глушакова.

Дополнительная информация

https://twitter.com/sport_fm/status/843869040133263363

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