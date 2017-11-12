Глушаков поблагодарил болельщиков за поддержку в матче с Аргентиной

Полузащитник сборной России Денис Глушаков выразил слова благодарности болельщикам, которые поддержали футболистов в товарищеском матче против Аргентины (0:1). Он отметил, что фанатам удалось создать потрясающую атмосферу в "Лужниках".

Напомним, что эта встреча стала первой на этой арене после масштабной реконструкции к ЧМ-2018.

"Спасибо болельщикам, что в не самую хорошую погоду заполнили стадион, отлично нас поддерживали и создали потрясающую атмосферу в легендарных "Лужниках", – написал в Инстаграме Глушаков.

На матче Россия – Аргентина был установлен рекорд посещаемости домашних матчей российской национальной команды – на игре присутствовали 78 750 зрителей.

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