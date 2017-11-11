Глушаков обменялся с Месси футболками в перерыве матча Россия - Аргентина

После первого тайма контрольного матча Россия – Аргентина полузащитник российской команды Денис Глушаков обменялся футболками с нападающим гостей Лионелем Месси, информирует пресс-служба национальной команды.
Трансляция матча Россия – Аргентина
В перерыве Денис Глушаков @DGlushakov8 поменялся футболками с Лионелем Месси pic.twitter.com/bxHbrU9Vli– Сборная России (@TeamRussia) 11 ноября 2017 г.
zvovs
Повезло Мессии, вернётся в Аргентину ему даже никто не поверит что получил футболку от игрока великого Спартака!
17:45