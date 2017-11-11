17:39 | Футбол — Сборная России

Глушаков обменялся с Месси футболками в перерыве матча Россия - Аргентина

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После первого тайма контрольного матча РоссияАргентина полузащитник российской команды Денис Глушаков обменялся футболками с нападающим гостей Лионелем Месси, информирует пресс-служба национальной команды.

Трансляция матча Россия – Аргентина

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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КОММЕНТАРИИ (1)
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zvovs

Повезло Мессии, вернётся в Аргентину ему даже никто не поверит что получил футболку от игрока великого Спартака!

17:45