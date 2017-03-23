Глушаков не сыграет в матче с командой Кот-д'Ивуара

Полузащитник сборной России Денис Глушаков не сыграет в товарищеском матче против команды Кот-д'Ивуара, сообщает "Р-Спорт". Футболист три дня подряд начинал занятия в общей группе, но позднее переходил к индивидуальным тренировкам. Матч между сборными России и Кот-д'Ивуара пройдет в пятницу в Краснодаре, где россияне с понедельника проводят свой сбор.

Хавбек "Спартака" Глушаков получил травму 5 марта в матче 18-го тура чемпионата России против "Краснодара" (2:2). С тех пор на поле в составе клуба он не выходил.