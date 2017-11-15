01:23 | Футбол — Сборная России

Глушаков - Луневу: "Увидимся в матче "Спартак" - "Зенит"


Полузащитник сборной России Денис Глушаков пожелал здоровья голкиперу Андрею Луневу, получившему травму в товарищеском матче с Испанией (3:3). Вратарь в столкновении с Родриго получил сотрясение мозга. Сроки его восстановления станут известны позже.

"Здоровья Андрею Луневу! Уверен, все будет хорошо и ты скоро вернешься в строй. Увидимся 27 ноября в Москве!" - написал Глушаков в Инстаграме.

Напомним, 27 ноября в Москве состоится матч чемпионата России "Спартак" - "Зенит".

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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